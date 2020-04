Englase treeningvideo: ühel käel hundiratas ja turiseis

Ühel käel hundiratas on samm (või kaks) edasi tavalisest hundirattast (videod nr 8 ja 22). Kui käsi veel korralikult ei kanna ja tehnika on nõrgavõitu, siis tasub alustada rahulikumas tempos hundirattaga. Samas kiirus teeb tehnika teatud osas lihtsamaks - aeglaselt tehes kannad kogu kehamassi pikaks ajaks käe peale ning hundirattast saab just nagu ühel käel seismine. Tempokamalt tehes saadab jalgadest plahvatuslikum äratõuge keha kõrgemale õhku ning käel on pigem toetav ülesanne. Samuti on hooga tehes vaja käel ka keha lühemat aega kanda.

Turiseis treenib hästi kehatunnetust ja tasakaalu ning mida versioon raskemaks, seda rohkem paneb töösse ka keha keskosa.