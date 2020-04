Soomlased ei välista uuel hooajal eestlaste ja lätlastega koos mängimist

Erinevalt aasta esimestel kuudel räägitud versioonist, kus eestlased, soomlased ja lätlased moodustaksid ühise sügisest kevadeni kestva liiga, käib nüüd jutt ühest lühiajalisest turniirist, kirjutab Võrkpall24.ee.

"Balti liiga osas on laual kuue meeskonna osalusel toimuv turniir või mõni muu sarnane koostöö Eesti ja Läti klubidega, kuid liigade ühendamist vähemalt järgmisel hooajal kindlasti veel ei tule," teatas Soome võrkpalliliit.

"Kuue meeskonna osalusel toimuv turniir on üks variant, mille me soomlastele välja pakkusime," sõnas Eesti Võrkpalli Liidu president Hanno Pevkur. "Kogu teema on koroonaviiruse tõttu pausile pandud ja nad pole meile ametlikult midagi veel vastanud, aga sellist võimalust ei saa välistada."

