Endine profirattur sõitis koduaias tuhande ringiga 130 kilomeetrit

Weaver ei suutnud leppida teadmisega, et Inglismaa põhjaosas Northumberlandi kruusateedel toimuma pidanud pikamaasõit Dirty Reiver ära jääb. Weaver otsustas seepeale korraldada võidusõidu iseendale ei kusagil mujal kui oma vanemate koduaias, kirjutab Spordipartner.ee.

Weaver läbis koduaias 12 tunniga 130 km ehk 1000 miniringi. Ühtlasi kogus ta selle sooritusega raha koduvägivallaga tegelevale organisatsioonile.

This, but 1300 times. I'm so happy I never have to do that again????



...and I think my parents would agree. I couldn't have done this without their help, and without them sacrificing their garden for the greater good! I'm lucky to have them. pic.twitter.com/4xAGxAepwB