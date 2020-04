Englase treeningvideo: põlvedelt sammud ja kätelkõnd

Põlvedelt sammud on võitlustehnika - olles vastase jalad haardesse saanud, aga ise põlvili jäänud, on vaja mahaviimine lõpetada ning koos vastase jalgadega püsti tõusta.

Selleks peavad enda jalad all ilusti tööle hakkama ning lisaks oma keharaskuse kandmisele tuleb sageli kanda ka vastase keharaskust (vähemalt osaliselt). Seepärast ongi oluline esimese jala tõusunurk ning samuti see, et saate teise jala võimalikult kiiresti alla. Vastasel juhul teete lihtsalt vastane õlal ühel jalal kükki, mis on päris raske ja ajakulukas.

Kätelkõnni jaoks pange valmis stopper või mõõtke maha distants. Esimesed sammud tulevad kindlasti vaevaliselt, aga iga järgmist sammu on teha juba lihtsam, kuni ühel hetkel kõnnitegi nii kaua või nii pika maa, kui ise soovite.

Alustage liikumisega ühes suunas ning kui selles on kindlus saavutatud, hakake suundi muutma. Lõpuks võite teha endale lausa takistusraja, mida kätelkõnnis läbida.