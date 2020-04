Jüri Tamm: Euroopa vajab ühtseid põhimõtteid, millal võiks võistlussport jätkuda

"Spordiringkonnad on esimesest šokist end lahti raputanud, " ütles Euroopa Olümpiakomitee Euroopa Liidu komisjoni videokoosolekut Tallinnast juhtinud Jüri Tamm.

Euroopa Olümpiakomitee täitevkomitee presidendile saatis Tamm koosoleku järel ettepanekuid neljal teemal. Esmalt, et eriolukorra ajal tekkinud veebipõhine juhtimine muutuks Euroopa olümpialiikumises igapäevaseks. "Edasi minna e-valitsemise suunas. See, mis meil Eestis tundub väga lihtsana. Tahaksime, et kogu Euroopa olümpialiikumises ja spordijuhtimises see toimiks," selgitas Tamm.

Arutelu näitas Tamme sõnul vajadust teekaardi ehk ühtsete põhimõtete järele, millest riigid saaksid lähtuda, et võistlussport võiks taas uksed avada. "Näiteks Saksamaal alustati juba jalgpallurite treeninguid, kuid teistes riikides sellele ei mõeldagi kuni juulikuuni. Paljusid riike aitaks see, kui oleksid ühised põhimõtted," arutles Tamm. "Seda vajab liigade alustamine, seda vajavad treeningute alustamine ja seda vajavad alates treenerist, sportlasest kuni spordijuhtideni. See oleks hea, kui see oleks ühtne. See aitaks eriti neid riike, kel on regulatsioone ja traditsioone vähem, nagu Ukraina, Gruusia, Bosnia ja Hertsegoviina ja sellised riigid.

Jutuks olid ka erinevad võistlused ja Euroopa olümpiakomitee loodab, et veebruaris toimub Soomes nende üks märgilisemaid võistlusi – Euroopa noorte taliolümpiafestival. Samuti tahetakse kaasa aidata korvpallis pikalt üleval olnud konflikti lahendamisele, et Euroliiga arvestaks rahvuskoondiste huve.

"Võib-olla on õige aeg taasalustada läbirääkimisi Euroopa korvpalliliidu ja Euroliiga vahel. Nagu televaatajad teavad, siis on probleem selles, et kalendrid ühtlustati ja keegi ei taha alla anda, aga nüüd on kõikidel kehv olla ja võib-olla siiski lepitakse kokku," avaldas Tamm lootust.

Üldises plaanis on Jüri Tamme sõnul keerulisel ajal tähtis nii riikide kui inimeste vaheline solidaarsus, et koroonakriisiga jääks võimalikult vähe vigastatuid lahinguväljale.