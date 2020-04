Austria edukaim laskesuusataja teatas karjääri lõpetamisest

32-aastane Landertinger on üheksa tiitlivõistluste medaliga Austria edukaim laskesuusataja ning võitis 2009. aastal ühisstardist sõidu maailmameistrivõistluste kulla.

"Kaalusin seda otsust kaua. Mul on olnud karjääris suurepäraseid hetki ja mõrudaid allajäämisi. Lõpetan täna oma karjääri," sõnas Landertinger Austria rahvusringhäälingule antud intervjuus.

Tänavustel maailmameistrivõistlustel tavadistantsil pronksmedali võitnud Landertinger soovis algselt lõpetada karjääri juba hooaja alguses. "Mul on alati olnud soov lõpetada karjäär hästi. Tänu MM-i medalile on mul tunne, et olen võitja."

Dominik Landertinger teenis kokku karjääri jooksul üheksa tiitlivõistluste medalit, millest neli tulid olümpiamängudelt ja viis maailmameistrivõistlustelt.