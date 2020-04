Kristo Tohver VAR-ist Eestis: kõige varem saame alustada aastal 2022

"Me tegelesime sellega päris aktiivselt alatest 2019. aasta juulist, kus ma läksin jalgpalliliidule appi VAR-i projektijuhiks ja koostasin poole aastaga plaani, kuidas seda Eestis üldse teha saaks – milliseid tehnilisi lahendusi kasutada, milliseid õppekeskkondi kasutada, mis on need rahalised vahendid, mis me peame sinna kulutama. 2019. aasta detsembris saime selle projektiga tegelikult valmis ja jalgpalliliidu juhatus selle ka kinnitas, et VAR esimesel võimalusel kasutusele võtta," selgitas Tohver ERR-ile antud intervjuus.

"Lühidalt on see lahendus, kus aasta aega käib kohtunike õpe – igasugu litsentsid, tingimuste täitmine, staadionite ettevalmistus, tehnika hanked ja siis aasta pärast VAR reaalselt käivituks. Nagu oleme aru saanud, siis täna on kõik lahtine ja sel aastal me õppega kindlasti veel pihta ei hakka. Eks vaatame, mis juhtub järgmine aasta ja kõige varem saame sellega pihta hakata aastal 2022, ehk järgmist aastat kasutada koolitusena. See kõik sõltub muidugi sellest, mis maailmaga juhtub ja mis rahalised võimalused tekivad."

"Ta on Eestis täiesti tehtav ja ta on tehtav oluliselt mõistlikuma lahendusena kui see, mida kasutavad täna suurliigad. Neid võimalusi maailmas on ja neid pakkujaid on ka päris palju. Meie nägemus oli algselt see, et alustaksime kahe mänguga ringi kohta – nii meil jätkuks tehnikat ja kohtunikke. Tahtsime kasutada seda lahendust, kus VAR-i buss sõidab igale mängule kohale: kuna meil mängud on jaotatud kolme päeva peale, siis mõlemal päeval saaksime teha ühe mängu, mis oleks ka teletehniliselt teostatav," rääkis Tohver VAR-i kasutamisest Premium liigas.