Kalev loobus eurolitsentsi taotlemisest. Lindpere: me ei pea end praegu euroklubiks

Premium liigas mullu kaheksanda koha saanud Tallinna Kalev on sportliku printsiibi alusel eurosarja pääsemisest kõigest kahe sammu kaugusel, sest Evald Tipneri karikavõistlustel on jõutud poolfinaali. Ometigi on tänaseks selge, et Kalev ei saa tuleval hooajal võimalust Euroopas mängida ka juhul, kui neil õnnestub karikavõitjaks tulla, sest klubi ei omandanud tähtajaks UEFA litsentsi. Kalevi spordidirektor Joel Lindpere selgitas, et litsentsi taotlemisest loobuti teadlikult, kuna eurotasemele jõudmine nõudnuks lisakulutusi.

"Me ei pea end praegu euroklubiks," sõnastas Lindpere Kalevi seisukoha lihtsalt. "Lisaks on hetkel teatavasti kriisiolukord ja me ei jõudnud kõiki vajalikke asju ära teha. Euroopas mängimiseks oleks vaja väga palju lisaraha, mis ei olnud praegu võimalik. Oleksime pidanud ebareaalselt kiiresti tegutsema," vahendab Soccernet.ee Lindpere sõnu.

Lindpere kinnitusel ei taha Kalev end võimalike eurorahadega enneaegselt eelarve kaudu siduda. "Elu läheb edasi. Praegu ei tea ju keegi, mis eurosarjadest üldse saab. Võib öelda, et suurimas ohus ongi hetkel klubid, kel eurokoht juba olemas, aga mängud võivad ära jääda – paljud on ilmselt eurorahadega arvestanud, aga neid garanteeritud ei ole," sõnas Lindpere. "Meie klubi filosoofia ei muutu, klubi töötajad ja väärtused on meile tähtsamad kui võimalikud euromängud."

Karikasarja veerandfinalistidest taotles edukalt UEFA litsentsi näiteks ka Tartu Tammeka, kes andis sarnaselt mullusele esikolmikule Flora-Levadia-Kalju ning sõltuvalt karikasarja tulemustest neljanda pääsme lootusi hellitavale Narva Transile ja Paide Linnameeskonnale taotluse sisse juba aasta alguses ehk enne veerandfinaalpaaride loosi.

Loe edasi portaalist Soccernet.ee.