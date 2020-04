Septembrisse planeeritud tenniseturniir ei toimu

Austraalia endise tennisistaari Rod Laveri järgi nimetatud turniiri on seni korraldatud septembris, kuid selle tänavune toimumine sattus ohtu, kuna samale perioodile lükati Prantsusmaa lahtised.

Kõik kolm senist turniiri on võitnud Euroopa võistkond, kes on alistanud muu maailma koondised vastavalt 15:9, 13:8 ja 13:11. Euroopa kapteni ametit on pidanud alati rootslane Björn Borg ja muu maailma oma tema ameeriklasest konkurent John McEnroe.

Järgmine Laveri karikaturniir peaks toimuma 24.-26. septembril 2021 USA-s Bostonis.