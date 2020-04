Kahekordsel maailmameistril jääb kehva interneti tõttu turniiril osalemata

Koroonaviiruse pandeemiast tingitud eriolukorra tõttu korraldab professionaalse dartsi organisatsioon PDC turniiri, kus mängijad viskavad nooli kodus ja on üksteisega ühenduses videosilla vahendusel.

"Ma olin valmis osalema, aga kui nad testisid mu Wifit, siis see ei olnud piisavalt töökindel," lausus hüüdnime "Lendav Šotlane" kandev Anderson väljaandele The Sun.

"See ei üllatanud mind. Mul oli koduse internetiga arvete maksmisel probleeme, see on väga häiriv," lisas 2015. ja 2016. aasta maailma parimaks nooleviskajaks kroonitud mees.