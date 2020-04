Englase treeningvideo: tasakaal küünarnukkidel ja spinn seinal

Spordiklubi Englas avaldab igal tööpäeval õppevideo kahest harjutusest lastele, noortele ja ka suurtele koroonaviiruse perioodil tegutsemiseks. Täna on kavas tasakaal küünarnukkidel ja spinn seinal.

Alusta küünarnukkidel tasakaalu käte kõhu alla paika saamisest. Seejärel hakka tasapisi kätele raskust kandma nii, et käed laiali ei vaju. Tasakaalu otsimisel kasuta abiks nii pead kui jalgu-põlvi. Lõppeesmärk on end selles tasakaaluasendis korralikult välja sirutada.

Spinnimine on vabavõitluse tehnika, mida maas vastase surve alla jäänud sportlane saab kasutada oma asendi parandamiseks ja kontrolli tagasisaamiseks. Samuti sisaldavad spinnimisliigutused mehaanikat vastase pühkimiseks ehk kuidas vastane enda pealt maha "kukutada" ja talle ise peale saada.

Spinnimisliigutused tunduvad esmapilgul küll lihtsana, kuid saalikogemus on näidanud, et need sisaldavad päris palju detaile nii koordinatsiooni kui ka erinevate kangisüsteemide kasutamise osas - seega valmistu pikemaks katsetamiseks ja tunne rõõmu väikeste vahesaavutuste üle, kuni siis mõne aja pärast suudad neid liigutusi juba sujuvalt ja mugavalt korrata.