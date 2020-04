Kristjan Port: dopingupatused ei taha meiega ära leppida

Eesti Antidopingu nõukogu liige Kristjan Port ütles "Ringvaates", et Eestit suusatamist tabanud dopinguskandaali peaosalised ei palu rahvalt andestust ning see näitab, et nad ei taha Eesti inimestega ära leppida.

Port ütles, et Andrus Veerpalu võiks inimesena öelda, mida ta on teinud ja mida ta kahetseb. ""Praegu on pigem vastupidi. Me tahaksime ju, et meie keskel elaksid inimesed, kes on ausad ja keda saab usaldada, aga praegu on terve hulk inimesi sedasama suusarada käinud, kes ei tunnista ennast süüdi ega palu ka andestust. Ehk tegelikult nad ei taha meiega ära leppida," sõnas Port.

Rääkides dopingu kasutamisest, ütles Port, et asjasse võivad olla segatud ka ettevõtted ning sponsorid.

"Sinna kaasatakse väljastpoolt seda sporti tegijaid. Ka ettevõtlusest, sponsoreid. Osasid sponsoreid võib nimetada mustadeks sponsoriteks, kes teavad, et petetakse, aga neid see ei huvita. Ja siis on kindlasti ka teadlasi," lausus Port.

"See päriselt nii ongi. Maailmas on seda ka näha. Ka organiseeritud kuritegevus siseneb sporti," lisas ta.

"Selles suhtes on see üsna suur maailma, mis seda spordimaailma tahab ära rikkuda," ütles ta veel.

Ligipääs Alaveri toimikule aitaks spordiavalikkusel õppida

Riigikohus jättis rahuldamata Ekspress Meedia kaebuse Tallinna ringkonnakohtu otsuse peale seoses endise suusatreeneri Mati Alaveri kohtuasja kinniseks kuulutamisega, kirjutas ERR neljapäeval.

Riigikohtu kriminaalkolleegium leidis, et pärast kriminaalmenetluse lõppu saab taotleda juurdepääsu kriminaalasja kohtutoimikule ka juhul, kui kriminaalasja arutati kinnisel kohtuistungil.

"Ajakirjandus ja spordiavalikkus tahaks sellest kohtuloost midagi õppida. Nüüd me seda õppida ei saa," kommenteeris Port.

"Kui me vaatame, et keda siis on petetud ja kes on ohvrid, siis selleks ei olnud mitte kohtunik, vaid Eesti spordiavalikkus. Ja spordiavalikkus antud juhul ei saa sellest loost mitte midagi õppida. Saab ainult õppida võib-olla seda, et kui kokku lepitakse, siis kurjategija võib suhteliselt rahulikult oma eluga edasi minna," lisas ta.

"Ma usun, et me oleme õigusriik ja me kõik saame aru, et see ei ole mitte formaalloogika, mis meid ei lase dokumentidele ligi, vaid meil on õigustatud ootus aru saada, et mis on toimunud, kui sügavalt meid on petetud ja kas meil on põhjust õppida, et tulevikus seda ei korduks," lausus Port.