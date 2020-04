Teismeline tennisetäht Coco Gauff võitles kiire tähelennu tõttu depressiooniga

Mullu 15-aastasena tennisemaailmas läbilöögi teinud Gauffi senine karjäär on olnud edukas – mullu murdis ameeriklanna oma esimesel Wimbledoni slämmiturniiril neljandasse ringi ning sama kaugele jõudis ameeriklanna ka enda tänavusel Austraalia lahtiste debüüdil, tänu millele murdis ta maailma edetabelis 50 parema sekka. Viimati jõudis 15-aastane nii kõrgele tabelikohale 15 aastat tagasi.

"Olen enda elu jooksul pidevalt olnud noorim millegi tegija ja sellega on mind vastu minu tahtmist pidevalt üles puhutud," kommenteeris Gauff. "See survestas mind, et pean kiiresti hästi esinema."

"Vahetult enne Wimbledoni oli mul raskusi aru saamisega, kas see on tõesti see, mida ma tahan. Mu tulemused ei kannatanud ja see polnud probleemiks, aga ma lihtsalt ei nautinud enam seda, mida armastasin."

"Mõistsin, et pean hakkama enda jaoks mängima, mida teiste inimeste jaoks. Olin aasta jagu väga masendunud. See oli minu elu seni raskeim aasta," lisas noore tennisetäht, kelle sõnul kaalus ta ka aastase pausi tegemist, et keskenduda elule.

Gauffi sõnul võttis paranemine palju aega, kuid nüüd on ta selle võrra tugevam ja tunneb end varasemast paremini.