Englase treeningvideo: maadlejate sild

Spordiklubi Englas avaldab igal tööpäeval õppevideo kahest harjutusest lastele, noortele ja ka suurtele koroonaviiruse perioodil tegutsemiseks. Täna on kavas maadlejate sild.

Peapeal tehtav sild on võitlusspordis oluline harjutus, mis tugevdab kaela ja õlavööd. Samuti harjutab see olukordadega, kui vastane peast või kaelast tõmbab, pigistab või ka nende küljes ripub. Lisaks eelnevale kasutatakse võitlusspordis pead ka "kolmanda käena" - kui vastane on haardes, saab teda peaga lükata või oma haaret veelgi tugevamaks teha.

Kaelaharjutuste puhul on oluline alustada samm-sammult: kõigepealt tee kael soojaks, seejärel harju üldse peapeal olemisega ning alles siis liigu harjutuste juurde, kus on ka rohkem liikumist sees. Kasuta kaela toestamiseks kindlasti ka käsi ja ära kohe esimeste trennidega üle pinguta!