EOK eestvõttel pakutakse sportlastele ja treeneritele veebi teel nõustamist

Eesti Olümpiakomitee eestvõttel viivad Kristel Kiens koos Snezana Stoljarovaga läbi veebiseminare, kus õpitakse olukorraga kohanemist, sportlaste ja treenerite motivatsiooni ning pühendumise hoidmist. Arutatakse põhilisi toimetuleku ressursse ja strateegiaid ning treeneri võimalusi sportlaste abistamiseks nende osas.

"Siin on jällegi treeneri kaasatus väga oluline. Et ikkagi see tagasiside protsess toimiks. Tavapäraselt sportlased kipuvad ikka panema tulemuseesmärke, aga nüüd just pöörata rohkem tähelepanu tähenduslikele arengueesmärkidele ja kuidas seda ära kasutada," õpetas spordipsühholoogia konsultant Kristel Kiens. "Et see ikka toimuks ja milliseid teisi asju saaks praegu arendada. Mis ei ole need, mida tavapäraselt teha saab."

Kindlasti on praeguses olukorras oluline märksõna kaasamine ja õpe üksteiselt, kogemuste vahetamine ja ka uue olukorraga harjumine.

"Tuli väga hästi välja see, et ei ole mõtet võidelda sellega, mis on paratamatu," lausus SK Nord spordidirektor Indrek Visnapuu. "Et mõnede asjade kohta, mis on halvad, neid tuleb teadvustada ja nendes hetkedes lahendusi proovida leida."

Seminaridel on osalejaid treenerite spordijuhtide seas juba üle saja ja üheks edasiliikumise mooduseks on kindlasti veebi teel sotsiaalsete gruppide sees ühenduste hoidmine.

"Luua selline koostöögrupp, näiteks võtame Facebooki. Seal on kõik need treeninggrupi liikmed olemas ja koos pannakse mingi arengueesmärk selleks nädalaks, mida siis kõik proovivad teha, mida järgida ja pärast nad sinna siis kommenteerivad, jagavad mõtteid, kas panevad sinna üles pilte, videolõike, kuidas nad oma treeninguid tegid," selgitas Kiens. "Et proovida seostada seda, et nad üksteist toetaksid, oleks see seotustunne ja samas oleks see, et mingisugune ühine tegutsemine säiliks. Ja oleks rohkem motivatsiooni nende asjadega jätkata."