Šoti ujujad said ebameeldiva üllatuse osaliseks

Ameerika tarkvarafirma Zoom on saanud koroonaviiruse pandeemia ajal väga populaarseks platvormiks, kuid teenitud on ka palju kriitikat, sest võõrastele koosolekutele on üsna lihtne sisse tungida ja neid soovi korral segada.

"Video pandi kohe kinni ja intsidendist informeeriti politseid ja küberkuritegude üksust," andis koolitust korraldanud Šotimaa ujumisliit hiljem teada ja vabandas juhtunu pärast asjaosaliste ees.

Alaliit lisas, et ebameeldivast vahejuhtumist hoolimata jätkatakse ujujatega virtuaalseid sessioone, kuid teisipäeval toimunu suhtes võetakse kasutusele ennetavad meetmed.