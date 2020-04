Ardo Kreek klubivahetusest: uuel meeskonnal on kõvad ambitsioonid

"Tuli siuke tunne, et on vaja natuke keskkonnavahetust. Kaheksa aastat on pikk aeg ja eelmisel hooajal meil olid väiksed probleemid ka, kui liiga madalamal mängisime. Klubile see mõjus halvasti – fännibaasi kindlasti natukene kaotasime ja see hooaeg lõppes küll imelikult, aga ei olnud ka see hooaeg lihtne. Uus keskkond, uus klubi toob ehk kõrges vanuses natuke värskust juurde," loodab 33-aastane Kreek.

"See (Sete - toim.) asub Lõuna-Prantsusmaal, väike linn. Saali mõttes on kindlasti tagasiminek, sest saal on kõvast väiksem kui Pariisis oli. Nii palju kui ma uue klubi inimestega rääkisin, siis ambitsioonid on kõvad. Eelneva seisuga oli ka rahaline seis väga hea – nad tahtsid kindlasti esineljas järgmine hooaeg lõpetada. Mis nüüd täpselt saama hakkab, see on kõik lahtine," tutvustas Eesti koondislane enda uut meeskonda.

Koroonakriisi tõttu jäid Kreegil Prantsusmaal Pariisiga mängimata karikavõistluste viimased mängud, mistõttu läks hooaeg näiliselt raisku. "Tühikargamine see kindlasti ei ole. Tööd sai kõvasti tehtud, aga see kõige magusam osa – play-off'id finaalid, Final Four – see oli päevade küsimus. See jäi põhimõtteliselt ühe-kahe klubi taha, oleks saanud kinniste uste taga selle Final Fouri ära mängida ja oleks saanud mingigi lõpetuse sellele hooajale. Praegu jäi kõik lahtiseks."

Praegu viibib Kreek Eestis ja hoiab end kodustes tingimustes nii hästi vormis, ku võimalik. "Natukene peab ju ennast liigutama seda energiat endast välja elama. Suurem osa ajast oled kodus nelja seina vahele ja siis tuleb kuskile seda energiat välja lasta, muidu võib keeruliseks minna. Kui oled ikkagi harjunud kaks korda päevas kõvasti trenni tegema, siis energia ülejäägid on kõvad."

"Juba praegu on üsna keeruline sundida ennast kodus liigutama. Üksinda ju võrkpallitrenni ei tee – saab küll midagi välja mõelda, aga väga raske on. Trennis on keskmiselt 12-14 meest, seda praegu üksinda natukenegi järgi teha on täiesti võimatu."