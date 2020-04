FIFA asepresident esitas Eesti koondise fännide jaoks kurva prognoosi

FIFA lükkas juba märtsis ja juunis toimuma pidanud rahvusvahelised koondiseaknad edasi ning Montagliani, kes juhib FIFA töörühma, mis tegeleb viirusest tingitud võistluskalendri muudatuste elluviimisega, ütles, et ohtu võivad sattuda ka septembris, oktoobris ja novembris kavandatud kohtumised, vahendab Soccernet.ee.

"Ma isiklikult arvan, et see võib olla korralik väljakutse [et neid kohtumisi korraldada]. Seda mitte ainult kogu maailmas esinevate terviseprobleemide ja erineva valmisoleku tõttu, vaid minu arvates ei oleks mõistlik alustada rahvusvaheliste reisidega kohe, kui oleme viiruse seljatanud ning taas jalgpallimängudega alustanud," rääkis ta.

"Arvan, et kodumaine jalgpall on esmatähtis. Septembris peetavad rahvuskoondiste kohtumised on hetkel endiselt kirjas, kuid ma pole kindel, et see ka nii jääb," lisas ta.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.