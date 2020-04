Englase treeningvideo: hundiratas kahele jalale ja joonel hüpped

Spordiklubi Englas avaldab igal tööpäeval õppevideo kahest harjutusest lastele, noortele ja ka suurtele koroonaviiruse perioodil tegutsemiseks. Täna on kavas hundiratas kahele jalale ja joonel hüpped.

Enne kahele jalale maandumisega hundiratast soovitame ära teha tavalise hundiratta. Parema liigutuse ja asendi tunnetamiseks võid enda ette asetada madala takistuse, millest kahele jalale maandumisega hundiratast tehes üle "hüpata" - eelista pehmemaid takistusi, millele otsa kukkumine ei tekitaks probleeme.

Joonel hüpped on koordinatsiooni- ja kiirusharjutus. Alustage rahuliku temoga, et sammud-hüpped selgeks saada ning tõstke järk-järgult tempot. Kui liigutus on mugav ja sujuv, siis vajutage gaas põhja!