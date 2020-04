Englase treeningvideo: kala ja sillas kõndimine

Spordiklubi Englas avaldab igal tööpäeval õppevideo kahest harjutusest lastele, noortele ja ka suurtele koroonaviiruse perioodil tegutsemiseks. Täna on kavas kala ja sillas kõndimine.

Harjutus "kala" ühendab seljal kiikumise ja rinnal kiikumise, aga võtmekohaks on ühest kiikumisest teise liikumine läbi turiseisu ja tagurpidi üle õla kukerpalli asendi.

Rinnal kiikumine ehk rinnale langemine peaks toimuma pehmelt, kus kõik kehaosad rinnast varvasteni langevad matti pehmelt - ilma liigset müra tekitamata.

Sillas kõndimine tugevdab õlavööd ning alguses on see ka väike koordinatsiooniharjutus, kuidas tagurpidi asendis käed-jalad ühes suunas tegutsema saada. Aga kui see paika loksub, siis mõõtke distants välja ja hakake jalutama.