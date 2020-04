Koroonakriisi muretult suhtuv Ameerika jalgpall teenib kriitikat

NFL-i tegevjuht Jeff Pash tegi juba nädal aega tagasi konverentskõne vahendusel Ameerika spordipressi šokeerinud avalduse, et liigas pole alternatiivseid valikuid kaalutudki. "Kõik meie plaanid – meie ootused – on täielikult keskendunud täismahus liigahooajale, mis algab õigel ajal ning kus peetakse ära nii terve põhihooaeg kui ka play-off'id," rääkis Pash.

Liigahooaja alguseni 10. septembril on küll veel mitu kuud aega, ent sportlased peaksid ettevalmistushooaega alustama suvel. NFL on kõigile liikmesklubidele edastanud sõnumi, et nad oleksid valmis treeninglaagritega juulikuus pihta hakkama ning et enne hooaja algust on plaanis ka muud tavapärased üritused nagu Hall of Fame mäng ja ka teised hooajaeelsed kontrollkohtumised. Samuti pole arutatud varianti, et pidada kohtumisi suletud uste taga.

"Ma ei tea, kas peaksime varuplaane üldse arutama," nentis Pash vastuseks meedia küsimustele. "Kui midagi muutub ja kehtestatakse uued reeglid, eks siis mõtleme selle üle. Aga praegusel hetkel olen üsna kindel, et meie hooaeg kulgeb plaanipäraselt."

Yahoo Sports on samas kirjutanud, et paljud klubid selle plaaniga ühte meelt ei ole. Samuti ei meeldi neile mõte, et tavapärane draft toimub kahe nädala pärast, samas kui USA vaevleb tõsiselt pandeemia küüsis. Yahoo Sportsi sõnul on NFL selles osas asunud klubide suid sulgema. NFLi kõrge voliniku Roger Goodelli välja lekkinud kirja kohaselt ootab avalikke kritiseerijaid ees karistus. "Avalik arutelu draft'i üle ei teeni mingit kasulikku eesmärki ning toob kaasa distsiplinaarkaristuse," seisis Goodelli saadetud kirjas.

Sellega klubijuhid muidugi rahul ei ole. Kuigi NBC-i telekanali reporteri Peter Kingi sõnul pole nad draft'i korralduse puhul mitte niivõrd häiritud selle kohatust ajastusest pandeemia ajal, kuivõrd rohkem skautimisvõimaluste nappusest enne draft'i toimumist, on nad pead tõstmas ka NFL-i autoritaarse suhtumise vastu. "Milleks arvamusavaldusi ähvardustega ära keelata?" ja "Mis sõnavabadusest saanud on?" on mõningad Kingi vahendatud ja anonüümseks jäänud NFL-i kõrgete klubijuhtide reaktsioonid.

NFL-i finaalmäng ehk Super Bowl peaks aset leidma järgmise aasta 7. veebruaril Floridas Tampas.