Eesti võrkpallikoondislane on pea kuu aega Prantsusmaal karantiinis olnud

7.-8. märtsil mängis Liis Kullerkann Tallinna Tehnikaülikooli võrkpallinaiskonnaga Balti liiga finaalturniiril ja siirdus pärast hõbeda kaela saamist Prantsusmaale.

Temporündaja läks harjutama Eesti rahvuskoondise uue peatreeneri Lorenzo Micelli juhitava Le Cannet' naiskonna juurde, kuid 17. märtsil kehtestati Prantsusmaal koroonakriisi tõttu eriolukord. Nii on Kullerkann püsinud kinoparadiisist Cannes'ist kümne kilomeetri kaugusel asuva rannikuäärse valla Mandelieu-la-Napoule hotellis. Liikumispiirangud on Prantsusmaal märksa karmimad kui Eestis.

"Olen hetkel viibinud siin Cannes'i lähedal märtsi algusest saadik, kui tulin treenima Eesti koondise uue peatreeneri Lorenzo Micelli käe alla kuni hooaja lõpuni, kuid kahjuks sellest ajast olen kusagil 25 päeva veetnud Prantsusmaal karantiinis," rääkis Kullerkann ERR-ile. "Nimelt võib Prantsusmaal kodust lahkuda ainult vastava tõendiga, kuhu on siis märgitud põhjused, miks sa oled kodust lahkunud."

"Põhjuseid võib olla neli: kas sa pead jätkuvalt tööl käima, lähed esmatarbeid ostma – kas siis toidupoodi või apteeki –, hoolitsed lähedaste eest või siis kodu lähistel liikumine – sportimine või koeraga jalutamine," jätkas Kullerkann. "Sinna tõendile tuleb märkida ka isiklik informatsioon, kus sa hetkel elad, et oleks näha, et sa ei ole kodust läinud rohkem kui ühe kilomeetri kaugusele."

Kullerkann teeb koondise uute treenerite saadetud plaanide järgi hotelli juures trenni, sest väljapool võiks harjutada vaid üks kord päevas, ühe tunni ja ühe kilomeetri kaugusel ja muidugi nii, et taskus on tõend oma isikuandmete ja kodust lahkumise kellaajaga.

Eriolukorra esimese 16 päevaga peatas politsei Prantsusmaal enam kui 5,8 miljonit inimest, et kontrollida vastava tõendi olemasolu ja tegi 359 000 trahvi reeglite rikkumise eest.

"Reeglid on üsna ranged, kuna neid pabereid kontrollivad tänaval politseinikud ning kui mingil põhjusel need ei sobi või see paber puudub, siis võib siin saada 135 eurot trahvi," sõnas Kullerkann. "Olen üritanud võimalikult palju kodus püsida. Me elame kõik sellises resort-hotellis, kus meil on õnneks väga palju ruumi teha sporti ka ilma selle tõendita. Meil on toodud siia vajalik varustus treenimiseks. Nii et mul on siin tingimused päris head, arvestades, et see on karantiin. See on ka üks põhjustest, miks ma otsustasin mitte Eestisse naasta eelmisel kuul."

Kolmapäeval, 15. aprillil otsustab Prantsusmaa, kas eriolukorda pikendada või mitte.