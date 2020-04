Norwich City tugevneb Luksemburgi ründajaga

23-aastane Belgradis sündinud Sinani liitus Dudelangega 2017. aastal ja on saanud kogemust ka Euroopa liiga põhiturniiril. Sel hooajal on mullu Luksemburgi aasta jalgpalluriks valitud mängija löönud klubi eest 16 liigamängus 14 väravat.

"Ta on noor potentsiaalikas mängija," sõnas Norwichi peatreener Daniel Farke. "Luksemburg on täiesti teisel tasemel, nii et peame andma talle natuke aega kohanemiseks, kuid ta on end Euroopa liigas tõestanud."

Katkestamise hetkel asus Norwich Inglismaa kõrgliigas viimasel kohal, seejuures püsimajäämise joon on kuue punkti kaugusel.