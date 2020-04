Käsipalliliidu peasekretär: eurokohad selguvad juhatuse otsuse järel

"Ühtepidi tõmbab Käsipalliliit hetkel eelmise hooaja otsi kokku, üritame juhatusele valmistada ette võimalikult palju informatsiooni, mille järgi nad otsuseid vastu võtta saaks," kirjeldas Orasson hetke tegemisi Käsipall24.ee lehele. "Teisalt valmistame ka ette erinevaid plaane, kuidas uus hooaeg peaks edasi minema, kuid seda teemat on veel vara kommenteerida."

Kas ja kuidas jagatakse välja Eesti meistriliiga medalid ning selle põhjalt järgmiseks aastaks eurokohad (Eestile on uue nimega, kolmandaks tugevaimas eurosarjas, EHF CUP, ettenähtud kolm kohta – toim.)? "Ka need otsused peab vastu võtma käsipalliliidu juhatus, hetkel ei oska öelda, millal need selguvad. Järgmine koosolek on planeeritud aprilli keskpaika."

