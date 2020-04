Englase treeningvideo: kätelseisust kukerpalli ja tagurpidi kukerpallist kätelseisu

Olles seina ääres kätelseisu juba üht- ja teistpidi proovinud ning enesekindlust kogunud, on järgmiseks väljakutseks kätelseisust kukerpalli minek. Selleks ei ole vaja kohe väga head tasakaalu nii, et jalad üleval seisma jäävad, vaid piisab ka sellest, kui jalad liiguvad peatumatult läbi õhu ning liigud sujuvalt kohe kukerpalli edasi. Oluline on, et käed suudaksid keharaskust kanda. Võid mõelda sellest ka teistmoodi - oskusest kuhu ja kuidas edasi liikuda, kui kaotad kätelseisus tasakaalu ning hakkad vajuma selja suunas.

Tagurpidi tirelist kätele tõusmine on juba keerulisem, sest see nõuab võimet teha kätekõverduse tõusuliigutus. Käteletõusu teeb mõnevõrra lihtsamaks tirelist kogutud hoog, samas lisab keerukust koordineerimine, et kukerpallitamisega kogutud hoog käteletõusuks suunata.