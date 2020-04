Loebi kaardilugeja rallimängudest: mul on raskusi finišisse jõudmisega

"Ma olen Lõuna-Prantsusmaal maal. Kõik on hästi, aga mõistagi, nagu kõigil teistel - päevad on pikad, kui oled kodus lukus," tunnistas monacolane. "Õnneks on mul aed, nii et hea on minna välja, teha pisut aiatöid ja mängida veidi kuulidega."

Elena siiski täpsustas, et nii käitub ta erandliku olukorra tõttu. "Enne ei tegelenud ma mingi aiandusega. Püüdsin istutada mõned taimed salati koostisosadeks, aga minu jaoks on see täiesti uus asi," jätkas Loebi kaardilugeja.

"Ma pole kindel, mis sellest lõpus välja tuleb! Tavaliselt viibin Monacos, reisin või olen töine. Nii kaua ühes kohas viibida on minu jaoks uus asi."

Aiatööde kõrvalt mängib Elena ka petanki. "Mul on kodus petanki väljak. Treeninguks on see okei, aga üksi mängides pole nii lihtne," jätkas ta. "Sarnaselt rallile põhineb kõik üksi treenimisel. Võib-olla praeguse olukorra möödudes olen pisut parem."

Arvutiga rallimänge mängides ta end kuigi enesekindlalt ei tunne. "Ma püüan anda endast parimat, aga ma olen sunnitud tunnistama, et kaardilugejana olen parem," lausus Elena. "Enamik katsetel on mul raske finišisse jõuda, sest need on nii nõudlikud. Jätan sõitmise Sebile."