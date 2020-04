Petter Solberg sihib tehasetiimi bossi positsiooni

Solberg ütles Norra Eurospordile, et on kulisside taga kohtunud kahe erineva autotootjaga. Eesmärk on tulla MM-sarja kõige varem 2022. aastal.

"Ma tean, kui palju aega kulub meeskonna, auto ja ülejäänud asjade ehitamiseks," sõnas norralane. "Taust on mul selge."

"Pean lihtsalt nuppu vajutama ja asjad hakkavad liikuma. Taustatööd on tehtud ja igas valdkonnas tegutsevad õiged inimesed," kirjeldas Solberg.

Praegune koroonaviiruse pandeemia ei ole aga jätnud plaanidele oma mõju avaldamata. "Hetkel on seis külmutatud. Peame sellega arvestama. Kas see juhtub aastal 2022, 2023 või 2024 - ma ei muretse selle pärast."

Tiimijuhi roll pole Solbergi jaoks midagi uut. Aastatel 2010-2011 kihutas ta MM-sarjas just oma eravõistkonnaga ja tuli kümne aasta eest kokkuvõttes kolmandaks. Hiljem kihutas maailmameister edukalt oma tiimiga ka rallikrossi MM-sarjas.