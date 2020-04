Saksamaa jalgpalliklubi müüs mängule nähtamatu vastasega üle 100 000 pileti

8. mail peetavale üritusele ühe euroga elektroonilisi pileteid müüva klubi sõnul on ettevõtmise eesmärgiks leevendada jätkuvast koroonakriisist tingitud keerulist finantsseisu. Et kõik spordivõistlused, seal hulgas jalgpalli meistrivõistlused, on Saksamaal edasi lükatud, on leitud iganädalasele piletitulule alternatiiv.

Klubi kõneisiku sõnul on maisse planeeritud ürituse täpsem sisu veel saladus. "Staadionilt tuleb otseülekanne, prožektorid lülitatakse sisse ja meie raadiokommentaatorid tegelevad mänguga," sõnas Leipzigi meeskonna pressiesindaja BBC-le. "Ma ei saa teile praegu rohkemat öelda."

126 aasta pikkuse ajalooga Leipzigi Lokomotive'i näol on tegemist aegade esimese Saksamaa jalgpallimeistriga. Toona veel VfB Leipzigi nime kandnud klubi krooniti meistriks 1903. aastal. 1960. kuni 1980. aastatel osales meeskond regulaarselt eurosarjades ning 1987. aastal jõuti karikavõitjate karikasarja finaali, kus küll kaotati legenaarse Marco van Basteni väravast Amsterdami Ajaxile.