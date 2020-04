Koroonapiirangutele vilistav UFC plaanib võistlused erasaarele kolida

Vabavõitluse organisatsiooni UFC presidendi Dana White'i sõnul on ta lähedal erasaare kindlustamisele, kus loodab koroonakriisi ajal jätkata võistluste korraldamist.

UFC on pidanud viimastel kuudel kolm üritust edasi lükkama, kuid White'i sõnul jätkatakse aprillis rahvusvaheliste võistlustega. Esimesena on kavas 18. aprillil peetav UFC 249 võistlus, mille toimumiskoht selgub UFC presidendi sõnul lähipäevil.

Et paljudes riikides on koroonaviiruse pandeemia tõttu kehtestatud karmid reisipiirangud või on piirid sootuks suletud, plaanib White vabavõitlejad, kes Ameerika Ühendriikidesse ei pääseks, lennutada erasaarele.

Koroonakriisist tingitud piiranguid kritiseeriva White'i sõnul hakkab UFC korraldama iganädalaselt mõõduvõtte, tehes sportlastele regulaarselt koroonaviiruse teste. Pealtvaatajaid üritustele ei lubataks.