Edasilükatud Viljandi järvejooksu korraldajad pakuvad loobujatele lahendust

Juhul kui 1. mail startima pidanud ümber Viljandi järve jooksule registreerunud inimene jõuab aprillis arusaamisele, et ta ei saa startida jooksu uuel stardipäeval, 1. augustil, on tal võimalik kanda juba makstud starditasu edasi järgmise aasta jooksul osalemiseks.

"Kehtiva eriolukorra tõttu ei saa me anda suurjooksule ümber Viljandi järve starti tavapärasel ajal ning oleme jooksupäeva üle viinud 1. augustile," selgitas jooksu korraldustoimkonna juht Mati Jürisson. "Paraku peame aga arvestama asjaoluga, et kõik seni end jooksule kirja pannud inimesed ei saa augusti algul Viljandisse jooksma tulla."

Et neile inimestele juba tehtud kulutusi kompenseerida, pakuvad jooksu korraldajad välja võimaluse, et nende registreering lükatakse edasi järgmisesse aastasse ning nad saavad stardikoha 2021. aasta 1. mai jooksule. Kes aga ei näe ka võimalust järgmisel aastal Viljandisse tulla, võib oma stardikoha edasi anda või müüa ning kuni 30. juunini ümberregistreerimise eest lisatasu ei võeta.

Stardikoha aasta võrra edasi lükkamiseks tuleb saata sooviavaldus hiljemalt 1. maiks e-posti aadressile suurjooks@viljandi.ee. Stardikohta saab teisele nimele ümber registreerida 30. juunini.

Osalejate kirjapanek 1. augustil peetavale jooksule jätkub Viljandi järvejooksu kodulehel www.viljandijarvejooks.ee. Seni on end 91. korda peetavale rahvaspordivõistlusele stardikoha saanud üle 1800 jooksja ja kepikõndija.

Ümber Viljandi järve jooks on Eesti vanim traditsiooniline rahvajooks, mida esimest korda peeti 1928. aasta kesksuvel. Alates 1931. aastast on jooksu peetud regulaarselt igal aastal. Tänavu on kavas 91. jooks.