Kuusmaa ja Rausberg alustavad sügisest tööd Audentese spordigümnaasiumis

"Kindlasti on tegemist uue ja põneva väljakutsega. Sellist võistkonda, kus mängijad alles tahavad korvpalluriks saada polegi ma varem juhendanud," kommenteeris Kuusmaa, kelle üheks eesmärgiks on leida Audentese esindusvõistkonnale võistlusväljund piiri taga. "Minu selge nägemus on, et spordigümnaasiumi korvpallinoored peavad mängima rahvusvahelises liigas. Seda ideed toetab ka alaliit ja spordigümnaasium ning kõik osapooled lubasid anda endast parima, et see saaks realiseeritud." Poiste puhul käib jutt U-20 vanuseklassi EYBL sarjast ning Adidas Next Generation Tournament`ist ning tüdrukute puhul U-19 EYBL-st.

Samuti soovib Kuusmaa tuua uut hingamist. "Jälgisin möödunud suvel U-16 koondiste mänge ja ma näen, et selles vanuses mängitakse nö. meeste korvpalli. Juba antud vanuses tuleb viljeleda füüsilist korvpalli.. Neid stiile tahaksin natuke muuta. Üldjoontes on meie eesmärk kasvatada mängijaid, kes on valmis profikorvpalli siirduma. Teeme seda samm-sammult ja tulemust näeme kahe-kolme aasta pärast."

31-aastane Martin Rausberg näeb, et Audentes on noorele korvpallurile parim koht arenemiseks. "Spordigümnaasiumisse tulek on noorte jaoks alati suur elumuutus. Treenerite ülesanne on anda neile kõik instrumendid kätte, et neist saaksid suurepärased korvpallurid ja sellele lisaks oleks esindatud ka tugev hariduse pool. Eestis ei ole hetkel mujal selliseid tingimusi ja võimalusi, kus seda kõike teha. Ootan uut väljakutset põnevusega."

Eesti Korvpalliliidu president Jaak Salumets usub, et spordigümnaasiumi väärtus ühiskonnas tõuseb. "Praeguses olukorras, kus riigipiirid ei lähe veel nii kiiresti lahti, tõuseb ASG väärtus kõikidel spordialadel. Peame parimatele sportlastele pakkuma kodus maksimaalselt tuge ja ma usun, et praeguse meeskonnaga me seda ka suudame. Aivar Kuusmaa, Martin Rausberg, Marko Parkonen, Jukka Toijala, Raido Roos ja Audentese personal moodustavad hea tiimi. Seda näitab muidugi tulevik, aga minu tunnetus ütleb, et meie noortekorvpall on heades kätes. Suur tänu Rauno Pehkale ja Howard Frierile, kelle panus spordigümnaasiumi korvpalliosakonna arengusse on olnud märkimisväärne."

Eesti üks läbi aegade edukamaid korvpallureid, 52-aastane Kuusmaa täitis viimati peatreeneri kohuseid Saku I liiga klubis Kadrina Karud, kes teenis tema juhendamisel 11 võitu ja kaks kaotust. Alates 2005. aastast treeneriametit pidav endine tippmängija on meistriliiga tasemel juhendanud BC Kalev/Cramo, TTÜ ja AVIS UTILTAS Rapla meeskondi. Aastatel 2010-2012 mängis Cramo Kuusmaa juhendamisel ka VTB Ühisliigas. Samuti on ta olnud Eesti noortekoondiste peatreener.

Rausberg on erinevate noortekoondiste juures abitreeneri kohuseid täitnud alates 2013. aastast, möödunud aastal nimetati ta U14 poiste koondise peatreeneriks. Samuti töötab ta Tiit Soku KK/SK Nordis treenerina. Rausberg lõpetas möödunud aastal maineka FIBA programmi FECC (FIBA Europe Coaching Certificate).

Audentese spordigümnaasiumi korvpalliosakonna esindusmeeskond mängis 2019/2020 hooajal meeste Saku I liigas, tüdrukute esindus lõi kaasa Douglas Balti liigas ja Eesti Naiste meistriliigas.