Aivar Pohlak: eeldame, et nüüd on riik omakorda meile lojaalne

Nagu teistelgi elualadel on ka spordis rahalises plaanis oodata tagasilööki. Alaliidu presidendi Aivar Pohlaku sõnul hakkab tulu saamata jäämine millalgi mõjutama kõiki. See omakorda tähendab, et riigi abita ei ole võimalik toime tulla. Abi ei oodata aga õigustamatult. kirjutavad Delfi ja Eesti Päevaleht.

"Eesti jalgpalliliit ja jalgpalliklubid on viimase kolme aasta jooksul tasunud riigile tööjõumakse u 11 miljoni euro eest, mis on klubispordis väga suur summa," märgib jalgpalliliidu president.

"See tähendab, et olime Eesti riigile lojaalsed ja seda olukorras, kus stipendiumide maksmine oli kuulutatud ebaseaduslikuks, aga paljud ei hoolinud sellest. Eeldame, et nüüd on riik omakorda meile lojaalne."