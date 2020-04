Pep Guardiola ema suri koroonaviirusesse

"Kõik meie klubis avaldavad raskel ajal Pepile, tema perele ja sõpradele kaastunnet," seisis Manchester City sotsiaalmeedias tehtud avalduses.

Eelmisel kuul annetas Pep Guardiola miljon eurot koroonaviiruse vastaseks võitluseks. Raha kasutatakse meditsiiniseadmete ja kaitsevahendite soetamiseks.

Hispaanias on koroonaviirusesse esmaspäevase seisuga surnud 13 055 inimest.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep's mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .