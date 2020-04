Legendaarne Ants Eek: Eesti korvpalli tagala pole nii tühi midagi

Tänavusel aastal tähistab Eesti korvpall 100. aasta juubelit ning selle auks üllitatav artiklisari poleks mõeldav ilma meheta, kes oli pikki aastakümneid korvpallis tegev tippkohtunikuna ning pärast selle karjääri lõppu on käe külge pannud Eesti Korvpalliliidu tegemistes. See mees on 71-aastane Ants Eek, kellel rääkida värvikaid lugusid erinevatest ajastutest ja kes senini, isegi pealetuleva generatsiooni jaoks, on austatud ja hinnatud.

Tsentrist mängujuhiks

Viljandis treener Uno Petersi juhendamisel korvpalliga algust teinud Eek harrastas tollele ajastule omaselt paljusid spordialasid. Noorele spordilembesele poisile olid põnevad nii erinevad pallimängud, kergejõustik kui suusatamine.

"Isalt pärisin jooksuvõime poolpikkadel distantsidel. Nõukogude Liidu ajal tuli kohtunike seminaridel joosta 3000 meetrit, olin kolleegide hulgas n-ö kolmekordne Liidu meister. Parimas vormis olin 1980. aastal, kui suvel võisteldi 1000 meetri distantsil, et selgitada parimad, kes said olümpiatõrvikut kandma. Valgevene olümpiakeskuses jooksime krossi, kus enne lõppu tuli läbida 400 meetrit ka staadionil. Jooksnud ringi ära, kohtusin ülejäänutega väravas. Kolleegid protestisid hiljem, et miks ma staadionil ei jooksnud," meenutab Eek muiates, et võhmaga oli tal noorena kõik korras.

Eegi jaoks sündis üks elumuutev otsus just tänu korvpallile 1965. aastal, kui Viljandis peeti Kesk-eriõppeasutuste suvespartakiaad, mille raames toimus ka korvpalliturniir. "Seal tegid puhta töö TEMT-i poisid, kelle eest mängisid näiteks Vello Kirt, Jaan Pugi, Toivo Randrüüt ja Risto Roosar. Sellist koosseisu platsil nähes sai ka minul otsus tehtud. Läksin koju ja teavitasin vanemaid, et lähen pealinna õppima," on meie loo kangelasel see aeg hästi meeles.

"Nii ma siis tulin Tallinna Ehitus- ja mehaanika tehnikumi metalli lõiketöötlust õppima. Mäletan, kuidas metallitöölisest isa ütles mulle: Poeg, mine õpi viilimine selgeks. Ma olen terve elu viilinud ja olen hakkama saanud. Pealinnas hakkasin TEMT-is ka tõsisemalt korvpalli mängima. Esimesel aastal olin muidugi pingimees, sest esiviisikus olid väga kõva tegijad ees. Teisel aastal sain juba platsile ka. Viljandis mängisin ma tsentrit, Tallinnas tuli siis number ühte mängida. Kahemeetrised mehed olid vastas, mis ma ikka ronin sinna alla enam," tõmbab Eek oma mängijakarjääri humoorikalt kokku.

Värvikas kohtunikutee

Teisel Tallinna aastal soovitas Eegi kehalise kasvatuse õpetajaks olnud legendaarne Heino Kruus noormehel proovida ka kohtuniku ametit. "Meeldis!" sõnab Eek ja jätkab: "Ants Käbi ja Valdu Suurkase juhendamisel algas minu kodune ja üleliiduline kohtunikukarjäär, mis tipnes Eesti, Nõukogude Liidu ja FIBA aukohtuniku nimetustega."

Nõukogude Liidu avarustes vilistamas käies juhtus nii mõndagi huvitavat ja tähelepanuväärset, mis Eegil senini meeles. Tollal oli levinud ka õigusemõistjatele meelehea pakkumine ning oli mehi, kes sellele libedale teele astusid. "Kui korra vastu võtsid, siis tagasiteed enam polnud. Aga kohtunikud kõik teadsid omavahel, kes paha peale olid läinud," meenutab Eek.

Palju näinud mehe sõnul tehti neid asju erinevalt. Küll üritati hotellitoa öökapile ümbrikke sokutada või lihtsalt kohtunikele head muljet jätta. "Mäletan, et kord Novosibirskis olles tehti mängudevabal päeval vilemeestele ekskursioon ja pärast hotelli naastes öeldi, et oleks vaja bussist mõned kastid kaasa haarata. Võtsime siis sisse minnes kastid kaasa. Fuajeesse jõudes öeldi, et nüüd viite igaüks ühe kasti enda tuppa," sõnab Eek, kelle sõnul oli pakikeses pudelid kangema kraamiga kohalikelt tootjatelt ja kolme erinevat sorti napsuklaase.

Eesti vilemeeste taset peab Eek ajalooliselt heaks ning erandiks pole ka praegune aeg, kuna Euroliigas oleme esindatud Aare Halliko ja Rain Peerandiga ning FIBA litsentsiga meeste ring on üsna lai. "Minu ajal olid Käbi ja Suurkask tõelised tähed. Neid austati väga. Tänapäeval on korvpalli ümber juttu palju, igale eksimusele nõutakse selgitust," sõnab Eek, kes ka ise on andnud olulise panuse, et Eesti vilemehed oleksid vajalikul tasemel, et Euroopa kõige kõrgemal tasemel kaasa lüüa. "Mu enda õpilane Halliko sai kunagi selliselt proovile pandud, et määrasin endale mängu ja võtsin tema kõrvale. Me vilistasime mingil hetkel väga palju koos."

