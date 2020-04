Kuuekordne laskesuusatamise maailmameister tõmbas karjäärile joone alla

"Minu motivatsioon hakkas pisut kaduma. Tunnen endiselt, et on tore treenida ja võistelda, aga tippsport nõuab rohkemat. Sellele arusaamale jõudes mõistsin, et on ideaalne aeg lõpetada," kommenteeris 30-aastane Solemdal.

Solemdal võitis 12 aastat väldanud profikarjääri jooksul seitse maailmameistrivõistluste medalit. Kahel korral triumfeeris norralanna segateatesõidus (2012, 2013), neljal korral naiste teatesõidus (2013, 2016, 2019, 2020). Korra tuli Solemdal Norra naiskonnaga MM-il teatesõidus pronksile (2012).

MK-sarjas teenis Solemdal kaks individuaalset võitu, seda jälitussõitudes Hochfilzenis 2012. ja 2013. aastal.