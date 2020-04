Englase treeningvideo: üle joone hüpped ja mägironija

Tänased harjutused keskenduvad kiirusele, kus oluline osa on ka koordinatsioonil. Koosjalu hüpped tee lühikesed ja kõrge sagedusega - palju lühikesi hüppeid järjest. Samuti on kiire ja korduva hüppe jaoks oluline, et need oleksid madalad ja keskenduksid peamiselt suunamuutusele. Kokku saad koosjalu hüppeid teha neljas suunas.

Mägironija on põlvetõstejooks, kus käte seinale asetamine annab pöiale suurema koormuse. Tugev pöid on vabavõitleja jaoks oluline, sest püstivõitlus (nii löögitehnika kui ka maadlus) sisaldab palju plahvatuslikke liikumisi nii enda löögitehnikate sooritamiseks kui ka vastase rünnakute eest põiklemiseks, samuti maadlusvõtetesse minekuks.

NB! Aga videos nähtav pöiasirutus jäta mägironija puhul siiski tegemata - see kuulub teiste spordialade arsenali.