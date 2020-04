Jalgpalliväljakud läbivad mängupausi ajal hoolduse

"Hetkeseis on loomulikult tavapäratu, sest võistluseid ei toimu ja jooni pole mõtet teha, kuid tööpõld on lai. Väljakutel koormust pole, kuid meie töörütm on säilinud ning tegeleme igapäevaselt sellega, et meistrivõistluste jätkumisel oleks väljakud heas seisus," sõnas Lilleküla jalgpallikeskuse juhataja Targo Kaldoja.

Möödunud nädalal lisati täitekummi jalgpalliliidule kuuluvatele Sportland Arenale ja EJL-i jalgpallihalli platsile. Samuti külastavad areenimeistrid homme Elvas asuvat Nike Arenat. "See on meiepoolne auhind 2019. aastal parimaks kunstmuruväljakuks valitud staadionile," sõnas EJL-i staadionite komisjoni kuuluv Kaldoja.

"Tööde järjekord on pikk ning järgnevatel nädalatel on muuhulgas fookuses A. Le Coq Arena ja TNTK staadion, kus alustame kevadhooldustöödega. Kui oma väljakud hooldatud, siis abistame võimalusel ka teisi, aga saame seda loomulikult teha vaid piiratud koguses," sõnas ta lõpetuseks.