Kihlveofirmade suur huvi sundis Rootsi jalgpallureid salaja mängima

Rootsis ei kehti võrreldes paljude teiste riikidega väga karmid piirangud ja nii said seitsmenda liiga klubi Eskilstuna FC ja kaheksandasse liigasse kuuluv Naeshulta Goif leppida esmaspäevaks kokku treeningkohtumise.

Maailma kihlveokontoritel pole aga praegu üldse spordivõistlusi, millele panustada saaks ja nii võtsid peaaegu 150 firmat üle maailma selle oma kavasse. Tagajärg oli, et mitmed ennustajad tundsid sõprusmängu vastu suurt huvi ja tahtsid selle lõpptulemust mõjutada ehk juhtida osalisi pettuse teele.

"Inimesed helistasid teistest riikidest ja tahtsid tulemust mõjutada," lausus Naeshulta ründemängija Emil Schalin-Eriksson väljaande Sportbladet vahendusel. "Ma ei ole kunagi varem midagi sellist kohanud, aga nagu kõige muugagi koroonaviiruse puhul - juhtub asju, mida keegi ei oleks osanud ennustada."

Naeshulta meeskond otsustas kontakteeruda riikliku hasartmängufirma Svenska Speliga, kelle andmetel sai mängule panustada vähemalt 148-s kihlveofirmas üle maailma.

"Kui me räägime sajast või kahesajast kihlvedusid pakkuvast ettevõttest, siis võime arvestada igaühe puhul üsna madalate summadega ja kokkuvõttes teenida ikkagi suuri summasid. See on suur-suur rahasumma," kommenteeris Svenska Speli spordikihlvedude osakonna juht Dan Korhonen.

Klubid otsustasid seepeale planeeritud mängu ära jätta ja selle laupäeval salaja siiski ära pidada. Info ei olnud enam avalik, vaid seda levitati osaliste vahel privaatsete sõnumitega. Eskilstuna võitis mängu 6:3.