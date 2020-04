Viimane absoluutne maailmameister Lennox Lewis nimetas oma vintskeima vastase

Lewis kohtus Holyfieldiga 1999. aastal kahel korral - kõigepealt märtsis Madison Square Gardenis ja seejärel novembris Las Vegases. Neist esimene kohtumine lõppes viigiga ja teises sai Lewis kohtunike otsusega võidu, tõustes ühtlasi seni viimaseks absoluutseks maailmameistriks.

"Inimesed näivad olevat üllatunud, kui ma ütlen neile, et ta [Holyfield - toim.] oli mu raskeim vastane, mida ei tohi ajada segi raskeima võitlusega, mis oli [Ray] Merceri vastu, aga kui süvened põhjustesse, siis mõistad," kirjutas Lewis oma Instagrami kontol.

Merceriga pidas Lewis 1996. aastal samuti Madison Square Gardenis kümneraundilise lahingu ja võitis kohtunike enamhäältega. Karjääri lõpupoole sai ta väärt võidud ka Tysoni (2002. aastal nokaut kaheksandas raundis) ja tõusva tähe Klitško (2003. aastal tehniline nokaut kuuendas raundis) üle.

"Holyfield oli sarnaselt mulle suur amatöörpoksi imelaps, mis oli talle abiks terve professionaalse karjääri jooksul. Ta alustas poksiga kaheksaselt ja võitis 1984. aasta olümpiamängudel pronksi," jätkas praeguseks 54-aastane Lewis.

Amatöörpoksi tähtsust hindab Lewis kõrgelt. "Võtkem amatöörpoksijad kui õpipoisse teel profiks. Mida rohkem sa rohujuuretasandil õpid, seda paremini sul hiljem läheb."

"Nii et kuigi meil mõlemal oli karjääri jooksul tagasilööke, siis meie kogemusi arvestades oli väga väike tõenäosus, et me poleks olnud poksis edukad."

Enne raskekaalu siirdumist lõi Holyfield platsi puhtamaks kergemate meeste seas. "Tal olid suured kogemused ja kui me kohtusime 1999. aastal absoluutsele maailmameistritiitlile, siis oli ta juba kõike näinud," jätkas Lewis.

Kuigi esimene Lewise ja Holyfieldi matš jäi viiki, siis leiab Lewis jätkuvalt, et võitjaks tulnuks kuulutada tema. "Ta teab, et ma võitsin need mõlemad, kuigi ei tunnista seda, aga tõsiseks jäädes - ta on ainus mees, kes on poksinud minuga 24 raundi."

Sarnaselt Lewisele oli ka Holyfield perioodil 1990-1992 profipoksi raskekaalu absoluutne maailmameister. Aastatel 1990-2001 hoidis ta enda käes paljude erinevate organisatsioonide raskekaalu meistrivöid.