Madridi Real jahib Napoli mängumeest

Alates 2018. aastast Napolis pallinud Ruiz on Real Betisi kasvandik, kelle täht lõi särama juba koduliigas. Kuuel korral on poolkaitsja jõudnud esindada ka Hispaania koondist, kirjutab Soccernet.ee.

"On ilmselge, et Fabiani kohta on pärinud mitu suurt klubi. Ta on juba kolm aastat kõrgel tasemel mänginud," selgitas Torres raadiole. "Jah, on tõsi, et ka Real Madrid on tema vastu huvi tundnud ja oleme sellest Napolit teavitanud."

Napolil Fabiani müümisega kiiret ei ole, sest lepingut on mehel järel 2023. aasta suveni.

