Spordiklubi Englas avaldab igal tööpäeval õppevideo kahest harjutusest lastele, noortele ja ka suurtele koroonaviiruse perioodil tegutsemiseks. Täna on vähikõnd ja puusaharjutus.

Vähikõnni raskust saab reguleerida puusa maast kõrgemale tõstmisega. Keerukust saad lisada, kui paned mõne eseme (näiteks palli) alakõhule ning proovid selle ühest kohast teise viia. Kui tahad sellisele "transpordiharjutusele" kiirust lisada, tasub puus muidugi allapoole lasta.

Puusaharjutus treenib esialgu koordinatsiooni, aga kui liigutus käpas, on see hea komplekt puusa ja tuhara soojendamiseks-tugevdamiseks. Samuti on nendest asenditest võimalik teha erinevaid venitusi.