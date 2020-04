"Kogu see olukord on mõru, kuna olime just meeskonnaga heasse rütmi sattunud. Play-off'id ehk mängijate jaoks kõige põnevam hetk oli ees ja nüüd jäi paar kuud palka ka saamata," rääkis Lips portaalile Korvpall24.ee.

Kogu hooaja peale keskmiselt 29,7 minutiga 14,8 punkti, 7,1 lauapalli ja 2,4 korvisöötu kogunud Lipsu efektiivsustegur oli 18,4 ja sellega jäi ta silma ka ühele korralikule Baltikumi klubile.

"Algsed jutud ühe klubiga olid, aga see oli enne koroonaviiruse levikut ja mingit garantiid kumaltki osapoolelt ei antud ega räägitud ka lepingutingimustest. Seega ma sellest suurt numbrit ei teeks, kuna korvpallimaailmas selliseid jutte on palju, millest lõpuks midagi ei tule," selgitas noormees.

