Valgevene jalgpalliliiga teleõigustest on saanud maailmaturul kuum kaup

Kuna Valgevene kõrgliiga on koroonaviiruse kriisi ajal ainus Euroopa jalgpalliliiga, mis pole mängimisest loobunud, on arusaadavalt hinda tõusnud riigi meistrivõistluste teleõigused.

Reutersi andmetel on UEFA liigade edetabelis 25. kohal olev Valgevene laienenud märtsis alanud hooaja jooksul kümnesse välisriiki. Kui suurte naaberriikide Venemaa ja Ukraina huvi on elementaarne, siis nende kõrval on teleõigused omandanud ka näiteks Iisraeli ja India ettevõtted, vahendab Soccernet.ee.

"Selge on see, et sellist olukorda pole meie riigi võistluste ajaloos kunagi varem juhtunud. Varem oli teleõiguseid keeruline müüa," sõnas Valgevene jalgpalliliidu president Aleksander Aleinik alaliidu kodulehele.

Valgevenes on ametlikult koroonaviirus diagnoositud 163 inimesel, elu on neist kaotanud kaks.

