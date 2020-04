Sportvõimlemise neljakordse olümpiavõitja Simone Bilesi sõnul pani Tokyo olümpia edasilükkamise uudis ta küll nutma, kuid ameeriklanna tunnistab, et tegu oli õige otsusega.

"Olin parasjagu jõusaalis treenimas. Läksin vahepeal enda kapi juurde ja sain siis sõnumi, et olümpia on edasi lükatud," kommenteeris 23-aastane Biles. "Ma ei teadnud mida tunda. Ma lihtsalt istusin. Nutsin, kuid mõistan, et tegu oli õige otsusega. Peame kandma kõigi tervise eest hoolt."

Biles, kes on sportvõimlemise MM-ajaloo kõige edukam sportlane, olles võitnud maailmameistrivõistlustelt ühtekokku 25 medalit, plaanis pärast Tokyo olümpiat karjääri lõpetada. Nüüd ootab ameeriklannat ees veelgi pikem treeningperiood. "Füüsise osas ma ei kahtle, et treenerid mu tagasi vormi saavad, aga mentaalselt mõjub üks lisa-aasta nii mulle kui paljudele teistele sportlastele raskelt, tunnistab ameeriklanna.

"Peame mentaalselt sama palju vormis püsima kui füüsiliselt. Tuleb kuulata nii enda keha kui ka mõistust."