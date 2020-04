Seoses koroonaviiruse Eesti-sisese leviku laienemisega otsustas Eesti Võrkpalli Liit täna, et varasema otsusega teadmata ajaks edasi lükatud meeste ja naiste esiliiga ning noorte- ja harrastajate turniirid jäävad lõpetamata. Juba varem tehti otsus, et täiskasvanute Eesti meistritiitleid sel kevadel välja ei mängita.

Otsus ei puuduta hetkel suvist rannavõrkpalli hooaega. Eesti rannavolle karikasarja toimumine ja/või võimalik ajakava muutmine otsustatakse vastavalt edasistele arengutele.

"Kui täiskasvanute hooaja enneaegse lõpetamise hetkel oli õrn lootus, et esiliigat, harrastajate- ja noorteturniire saab ehk millalgi lõpuni mängida, sest nende ajakava on täiskasvanute turniiridega võrreldes paindlikum, siis täna on selge, et ka nende võistlustega lähikuudel jätkata ei saa," kommenteeris otsust alaliidu peasekretär Helen Veermäe.