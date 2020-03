Audru ringrada ja Pärnu Rannastaadion on suletud nagu muudki spordipaigad. On suur vahe, kas inimesed lihtsalt ei pääse trenni või jäävad ära suured rahvusvahelised üritused.

Audru ringrajal läks selle koha pealt hästi, et siin palgatakse töötajaid kevadel, kui hooaeg lahti läheb. Koroonaviirus hakkas möllama enne, kui ringraja juht Andres Hall inimesed tööle võtta jõudis. Töökonkursid kuulutati välja, huvi oli suur, aga kõik jääb seisma. Hooaeg oli plaanis avada aprilli keskel, seda praeguse seisuga ei juhtu, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Mõned üritused aprillis oleme ära nihutanud, mis olid plaanitud, maikuusse, midagi on läinud sügisesse. Maikuus, 24-26 oli Eesti- Soome Balti mootorrataste meistrivõistluste etapp. See on võib-olla selle hooaja kõige suurem võistlus, see on nüüd korraldajatega või siis Soome poolega kokku lepitud, et maikuus see ei toimu. Praegu oleme leidnud sügisesse asenduskuupäeva, aga jällegi kas ta toimub, mismoodi ta toimub, keegi jälle ei tea. Need asjad ei pruugi kõik lõppeda ka sügiseks," rääkis Hall.

Pärnu Rannastaadionil liiguvad ringi üksnes need, kellel on siin tööasju ajada. Näiteks hoolt kanda jalgpalliväljaku muru eest, mis talve edukalt üle elas, aga pidi kevadistele öökülmadele alla vanduma. Aga mänge nagunii ei toimu. Esimene jalgpallimatš pidi olema 29. aprillil, aga seda ei tule.



"Millal mängud toimuma hakkavad, eks siis operatiivselt selgub. Aprilli keskel pidid juba esimesed treeningud ja laagrid olema ja mais on hästi palju laagreid broneeritud. Mais on muidugi jalgpallimänge ka, vist seitse mängu oli meil, pluss siis kergejõustikuliidu Baltimaade mitmevõistluse matš noortele. Mis nendest kõigist saab, eks näeb ja kuuleb," lausus Pärnu Rannastaadioni juhataja Tair Anton.

Tair Anton ütles, et muru saab staadionimeistrite käe all peagi korda, aga üldine seis teeb mõistagi muret.