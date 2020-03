Oliver Lüütsepp sõlmis soomlastega uue lepingu

"Meil tekkis tunne, et Oliveri töö jäi pooleli. Tahtsime anda Oliverile ja võistkonnale uue võimaluse kerkida Soome kõrgliiga eliiti," sõnas klubi esimees Torsti Mahlanen Akaa kodulehe vahendusel. Ta lisas, et kuigi põhiturniiri neljas koht tähendab seda, et Akaa saaks soovi korral lüüa uuel hooajal kaasa CEV Challenge Cupis, siis euroteekonda sel sügisel veel ette ei võeta, vahendab Võrkpall24.ee.

Samal ajal kui mitmed Eesti klubid pole koroonaviirusest tekkiva majandusliku kahju tõttu veel sugugi kindlad, kas tegevust jätkatakse uuel hooajal, hakkab Akaa peagi sügiseks juba põhja laduma.

"Kui epideemia raugeb, saame hakata uuesti ka koos treenima. Kuus-kuue vastu mängulised trennid algavad aga alles septembris, kui peatreener naaseb Soome," lisas Mahlanen.

