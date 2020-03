Spordiklubi Englas avaldab igal tööpäeval õppevideo kahest harjutusest lastele, noortele ja ka suurtele koroonaviiruse perioodil tegutsemiseks. Täna on kavas sild kätel ja 360 hüpe.

Kätel sild nõuab tugevamat õlavööd ja kindlaid käsi. Ka selg peab olema korraliku silla jaoks liikuvam, aga lastel-noortel sellega üldiselt probleeme ei ole. Silda harjutades alusta silda tõusudest (nn sillas kätekõverdused) ja edasi mine liikumiste juurde.

360 hüpped on lõbus osavusharjutus, kus oluline osa tasakaalu säilitamisel on hüppe ajal oma keha kompaktsena hoidmine (jalad koos või lähestikku ja käed keha ligi) ja pea liikumine - kui lased pilgu hüppe ajal uitama, on tasakaalu hoidmine keerulisem.

Vabavõitlejate jaoks on sellised "õhus lendamise ja suunamuutuse" harjutused väga olulised, sest meie spordiala sisaldab mitmeid taolisi elemente - näiteks vastast heites kui ka ise heitesse lennates tuleb kohe peale "õhusõitu" ja maandumist saada aru nii enda kui ka vastase asendist ja kiirelt edasi tegutseda. Samuti tuleb pöördeid ja hüppeid ette ka löögitehnikaid sooritades.