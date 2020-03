Red Bulli tiimipealik soovitas hoolealustel koroonaviirusesse nakatuda

Red Bulli vormelimeeskonna noorteprogrammi pealik Helmut Marko soovitas enda hoolealustel sel ajal mil hooaeg peatatud on, nakatuda koroonaviirusesse.

76-aastase Marko sõnul oli tema ideeks tuua Red Bulli vormel-1 piloodid ning noorsõitjad kokku ühisesse laagrisse, mis olnuks tema sõnul ideaalne koht viirusesse nakatumiseks. "Nad on kõik noored ja tugevad mehed, kes on hea tervise juures. Nad oleksid [nakatumise korral] hästi ette valmistunud keeruliseks hooajaks," kommenteeris endine võidusõitja.

"Meil on neli vormel-1 pilooti ja kaheksa või kümme juuniorit. Minu ideeks oli, et võiksime korraldada laagri, et üheskoos aega kulutada.

Ülejäänud Red Bulli tiimi juhtkond oli Marko ideele vastu. "Ütleme nii, et seda ei võetud kõige paremini vastu."

Red Bulli noorteprogrammi kuulub ka Eesti vormelisõitja Jüri Vips, kes tänavu osaleb Jaapani Super Formula sarjas.