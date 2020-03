Spordivaene aeg tõi kihlveokontoritesse kummitusmängud

Vikerraadio "Spordipühapäevas" tuli jutuks kihlveokontorite käekäik praeguse koroonaviiruse pandeemiast tingitud kriisi ajal, mil enamik spordivõistlusi on kas edasi lükatud või sootuks tühistatud. Kuidas see valdkond hetkel toime tuleb ja kuidas kohanetud on, selgitas spordipanustamise ekspert Hendrik Ahuna.

"Kihlveokontoritel on tõesti huvitavad ajad praegu. Kui tavaliselt teeme nädalavahetuseti tuhat jalgpallimängu, siis nüüd teeme kümme. Kogu spordimängust on alles võib-olla üks protsent. See kehtib suuremate spordialade kohta, paljud spordialad on üldse kinni pandud – kõige suurem näide on tennis, kus nii ATP, WTA ega ITF-i tasemel ei toimu mitte midagi," selgitas Ahuna Vikerraadiole antud intervjuus.

"Huvitav on ka vaadata, mis toimub regiooniti. Jalgpallis on hetkel veel võimalus panustada näiteks Venemaa, Valgevene ja Burundi mängudele. Kes on hilise unega, võib panustada veel ka Nicaragua mängudele. Korvpallis on saadaval kolm liigat: Venemaa, Tadžikistan ja Hiina. Osades riikides, nagu Rootsi, on lõdvemad piirangud ja seal tehakse mingil määral ka sõpruskohtumisi."

Ahuna sõnul on kihlveokontorid kiirelt leidnud alternatiivsed spordialad, et jätkuvalt kasumit teenida. "Kuidas kihlveokontorid sellega kohanevad on see, et üritatakse leida uusi väljundeid või spordialasid, millele inimesed saaksid panustada. Praegu on olukord, kus üritatakse pakkuda kõike, mis põhimõtteliselt liigub: pärlite võiduajamised (ing k marble racing), robotite kaklused ja kõik muu."

"Üks suur valdkond, mis aitab sellele kaasa, on virtuaalspordid – võetakse arvutimäng ja pannakse kaks meeskonda omavahel arvutisimulatsioonis mängima. Inimesed vaatavad seda, see on pildi poolest päris jalgpallile päris sarnane ning panustavad. Kindlasti on veel kasiinomängud alles – saab näiteks panustada, kes võidab pokkerilauas käe."

"Erinevad spordialad tulevad välja ka erinevate uudsete meetmetega. Võib-olla kõige paremad näited on motospordis, kus nii vormel-1 kui ka NASCAR on hakanud looma virtuaalseid võiduajamisi, kus sõitjad või professionaalsed mängurid sõidavad võidu ja need on osutunud nii populaarseks, et suured telekanalid nagu FOX ja Sky kannavad neid üle."

Ahuna tunnistab, et spordivaesel ajal suureneb pettuste oht. "Kihlveokontorid üritavad oma käivet üleval hoida. Nad tõesti võtavad ka madalama taseme mänge endale ja see on endaga kaasa toonud n-ö kummitusmängude olemasolu. Just paar päeva tagasi toimusid Ukrainas väidetavalt mängud, millele inimesed panustasid, aga tegelikult neid mänge ei toimunud. Klubid tulid ise esile ja ütlesid, et meie ei olnud neil võistlustel ega mänginud ja see oli üks väga edasijõudnud petuskeem, millega kuritegelikud organisatsioonid tegelesid. Tulevad pakuvad kihlveokontorile mängu, mida tegelikult ei toimu. See on väga kõrgetasemeliselt lavastatud ja sul võib osadest mängudest isegi telepilt olemas olla – mängijad on vormis, aga need ei ole need mängijad, kes klubis mängivad."